Negatief zwemadvies Dorregeest wordt genegeerd: Gezinnen checken waterkwaliteit niet

Het is niet moeilijk te begrijpen waarom jonge gezinnen graag een dagje doorbrengen bij recreatiegebied Dorregeest. Het is overzichtelijk, de parkeerplaats is dichtbij, er is een speeltuin, je kan in het gras liggen en er is water om in te spelen.

Voor de Heemskerkse moeders Shannon, Kelly en Melissa zijn dit de perfecte ingrediënten voor een ontspannen dagje zon. "De kinderen vinden het hier geweldig en het is fijn om lekker op het gras te liggen. Dat waarderen onze mannen ook, hoewel ze er vandaag niet bij zijn."