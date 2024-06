Koeman & Koeman: "Warming up op Snollebollekes, dat is goed voor de sfeer"

'Naar links, tu tu tu tu tu tu tu... Naar rechts!' De buren kijken wat vreemd op als maandagochtend door de straten van Wognum een bekend deuntje klinkt. Op de klanken van 'Links rechts' - de ultieme EK-kraker onder de Oranje-supporters - zien ze Hans en Helma Koeman heen en weer deinen door de eigen voortuin. Met een pop van bondscoach Ronald Koeman tussen zich in. Het is duidelijk: de EK-stemming is ook bij deze Koemannetjes uitstekend verzorgd.

Of het aan de achternaam ligt weten we niet, maar de Koemannen zijn stuk voor stuk gevoelig voor het volksfeest dat het Europees kampioenschap teweegbrengt. Want of we nu bij Jaap Koeman in Hauwert zijn, bij Piet en Tine Koeman-Koeman uit Bertkhout of nu in Wognum, bij de Koemannen is het goed toeven.

'Goed voor de sfeer'

Hans is naar eigen zeggen een verre achterneef van bondscoach Ronald Koeman. Hij geeft als ultieme tip mee dat de spelers de warming up op het succesnummer van Snollebollekes moeten doen. "Dan krijgen ze het hele stadion mee, dat is goed voor de sfeer."

Hans zit morgen tijdens de wedstrijd tegen Oostenrijk in Italië, voor zijn werk. "Ik zoek een café op, in de hoop dat ze het uitzenden. Dat zal toch wel?" Hij heeft vertrouwen in een goede afloop. "Nederland wint met 3-1."