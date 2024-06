Jongen (15) en meisje (17) in tram aangehouden voor vuurwapenbezit

De politie gaat die avond rond 20.50 uur af op een melding van een vechtpartij bij de Kinkerstraat waarbij ook iemand met een vuurwapen betrokken was. Ter plaatse treffen agenten niets aan. Kort daarna wordt er een melding gedaan dat een jongen, met hetzelfde signalement, met een vuurwapen in de tram zou zitten ter hoogte van de Marnixstraat.

"Door snel te schakelen met de GVB kan de tram stil worden gehouden", aldus de politie. In de tram zit inderdaad een 15-jarige jongen die voldoet aan het signalement en wordt gefouilleerd, maar er wordt geen vuurwapen bij hem gevonden. Maar de conducteur weet te vertellen dat het vuurwapen mogelijk is overgedragen aan een 17-jarig meisje.

Dan vinden ze inderdaad het vuurwapen in de tas die het meisje bij zich droeg. Het vuurwapen wordt in beslag genomen en de jongen, het meisje en nog een derde betrokken verdachte zijn aangehouden voor het in bezit hebben van een vuurwapen. Twee van hen zitten nog vast.