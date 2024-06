Dick Matena liet al vroeg een opmerkelijke aanleg voor striptekenen zien

De Avonden

"Revolutionair was wat ik met De Avonden deed. Ik wist op dat moment niet precies wat ik moest gaan doen. Toen pakte ik het boek van Reve, waar ik nogal gek op was. Uit een soort verveling ben ik gaan kijken of het lukte om daarvan een aantal pagina's te tekenen. Na vijf pagina's dacht ik: jezus, dat gaat er leuk uitzien. Dat is anders dan alles wat ik ooit gemaakt heb. Realistisch was ook nog vrij nieuw voor me. En dat grijze wat ik erin deed, gaf een soort foto-effect. Ik was niet eens van plan het af te maken, ik wilde gewoon weten hoe het eruit kwam te zien."

Maar toen Matena het aan anderen liet zien, waren de reacties meteen enthousiast. Zo enthousiast zelfs dat Matena via een kennis in contact kwam met Gerard Reve zelf. Toen zowel Reve ("Ja, dit is het werk. Dit is mooi") als diens partner Joop Schafthuizen hun goedkeuring gaven, ontstond er een ware mediastorm.

"Het was meteen een sensatie", herinnert Matena zich nog. "En het waren nog maar vijf pagina's. Ik moest er nog driehonderd maken. Dat was nog nooit gezien. Het heeft toen wel school gemaakt. Sindsdien zit ik in de literatuurstrips."