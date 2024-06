Diemenaar veroordeeld tot 16 jaar cel en tbs voor plegen brute 'abortusmoord'

Van E. heeft zijn Braziliaanse vriendin Patricia Oliveira dos Santos cocaïne, ketamine, alcohol, MDMA en abortuspillen laten innemen. Op die manier is op 18 oktober 2019 de onvrijwillige abortus in gang gezet, zei het OM tijdens de inhoudelijke behandeling vorige maand. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder een even hoge gevangenisstraf van zestien jaar en tbs met dwangverpleging.

Ook vandaag omschrijft de rechter de avond waar het om gaat: "Ongeveer vijf abortustabletten hebben de bevalling opgewekt. MDMA en cocaïne hebben daaraan bijgedragen." Na hevig bloedverlies overleed de baby, waarna de vriendin van Van E. ook stierf.

Nadat de baby werd gevonden, wilde zijn vriendin gaan slapen. Van E. liet haar naar eigen zeggen met rust en hij begon een huis vol met bloedsporen schoon te maken. De rechter herhaalt zijn verklaring: "Om zes uur 's avonds bent u naast haar gaan liggen en de volgende ochtend werd u wakker. Ze bleek overleden." Maar volgens de verklaringen van een deskundige zijn moeder en baby kort na elkaar overleden.

Een meisje of aborteren

Tussen Van E. en Patricia ging het al langer over de abortus. Uit onder andere chatberichten bleek tijdens de zittingen in mei dit jaar dat Van E. zou hebben aangestuurd op abortus, omdat hij een dochter in plaats van een zoon zou willen. Meerdere berichten worden tijdens de uitspraak voorgelezen waaruit blijkt dat Van E. degene was die abortus wilde: "Als het geen meisje is en je aborteert niet, dan is je toekomst alleen en zonder mij" en "ik denk dat een kind pas leeft na de geboorte en heb geen problemen met aborteren."

Maar in tegenstelling tot wat het OM bewijst, beweerde Van E. tijdens de inhoudelijke behandeling al dat zijn vriendin de abortus zelf wilde. Dit leverde flinke discussie op tussen de rechtbank en Van E.: "Als u samen gefrustreerd bent, hoe kunt u haar dan zulke gruwelijke dingen voorschotelen?"

Ongelijkwaardige relatie

"U was manipulatief, u zette haar onder druk." Dit is een greep uit de voorbeelden van de rechtbank van de ongelijkwaardige relatie die Van E. met zijn vriendin Patricia had. "Op bevel van u stuurde ze naaktfoto's van zichzelf, als ze niet luisterde behandelde u haar als oud vuil." Oliveira dos Santos had al twee zoons in Brazilië.

Op 18 oktober 2019 werden de twee lichamen aangetroffen in de woning van Van E. aan de Martin Luther Kinglaan in Diemen. In eerste instantie kwam Van E. alleen voor de rechter te staan omdat hij geen hulpdiensten benaderde toen het mis ging, maar later werd bij ook beschuldigd van mishandeling, de abortus en daarmee de dood van de vrouw en het kind.