Haarlems gezin juicht vanavond voor Oranje in het hol van de leeuw

Carlijn: “In het begin was het lastig, want visrecht is in Oostenrijk het recht van de inwoners zelf en niet van de overheid. Maar we hebben nu toch een stuk water van iemand kunnen pachten waardoor we vliegvissen als extra kunnen aanbieden.''

'Ik Vertrek'

Het is een heel andere manier van geld verdienen dan ze in Nederland gewend waren. Carlijn werkte in het onderwijs en Rik was als supervisor security bij de NS verantwoordelijk voor de veiligheid op de Eurostar, de trein die tussen Londen en Amsterdam rijdt. Dat ze ooit naar het buitenland zouden gaan was vanwege hun stabiele bestaan niet vanzelfsprekend. Al moet Carlijn toegeven dat in haar geval sprake was van een sluimerend 'Ik Vertrek-gevoel.'

Ze heeft vroeger een paar jaar snowboard-les gegeven en daar de liefde voor de Oostenrijkse natuur ontwikkeld. ''Dus toen we hadden besloten de stap te nemen om een bed and breakfast te beginnen in het buitenland, gaf Oostenrijk ons, vanwege mijn verleden daar, het beste gevoel.''