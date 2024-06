Grote tegenslag voor conducteur Priscilla tijdens eerste dag wandeltocht

De eerste rustplaats na een lange dag lopen is Alkmaar. Maar halverwege de dag moet Priscilla een vervelende beslissing nemen. Ze neemt het stuk van Schagen naar Heerhugowaard de trein, vanwege de warmte. "Het is voor mij niet verstandig om het stuk in de volle hitte van Schagen naar Heerhugowaard te lopen. Het is niet bebouwd gebied, dus ik heb ook geen back-up als er wat fout gaat", vertelt de conducteur op Facebook.

"Ik vind het ook echt niet leuk", vervolgt ze. Na het stukje met de trein vervolgt Priscilla haar weg weer te voet. Inmiddels is haar eerste dag dan ook voltooid: ze is aangekomen bij het station in Alkmaar. Het stukje dat Priscilla heeft 'gesmokkeld', haalt ze later weer in. "Het betekent niet dat ik het niet meer ga doen. Ik ga het later inhalen als de temperatuur wat beter is."

Morgen vervolgt ze haar weg van Alkmaar naar Amsterdam Centraal.