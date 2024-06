Van cultuur delen wordt iedereen rijker, weet Irakese Rita

Tot de Tweede Wereldoorlog was er een grote Joodse gemeenschap in Irak, zoals in vele Arabische landen. Wanneer de staat Israël wordt gesticht, verandert dat. De ouders van Rita verlaten Irak en worden stateloos. Pas jaren later worden ze Canadese staatsburgers. Dat Rita Joods is, kreeg ze van haar ouders mee, maar het geloof werd losjes beleden. Hoogtijdagen worden gevierd, maar op zaterdag werkt haar vader gewoon.

In mijn buurt

Rita komt naar Nederland en gaat theater maken. Zij en Hakim kennen elkaar uit die eerste jaren, waarin ze straatvoorstellingen maakten. In het theaterproject 'Oorlog in de buurt', dat ze later doet, kan ze haar betrokkenheid bij de Tweede Wereldoorlog kwijt. Ze brengt mensen die de oorlog hebben meegemaakt en jongeren met elkaar in contact. Die ontmoeting leidt tot een voorstelling, waarin de jongere het persoonlijke verhaal van de oudere navertelt. Het doel ervan is om er voor te zorgen dat die verhalen niet verloren gaan, wanneer de mensen die de oorlog meegemaakt hebben er niet meer zijn.

Rita geniet ervan om te werken met jongeren. Op dit moment in haar carrière is ze steeds meer bezig met educatie. Ze wil overbrengen dat cultuur belangrijk is. En daarmee bedoelt ze niet alleen naar het theater of muziek gaan. In haar eigen woorden: "Cultuur is iets wat je kan delen. Het maakt mensen rijker. Je begrijpt elkaar beter."