Slachtoffer (20) bootongeluk werd overvaren door speedboot

Het ongeluk gebeurde in de zogenoemde 'snelvaartbaan' van de Westeinderplassen, ook wel 'speedbootbaan' genoemd. Hier mag harder gevaren worden dan op de rest van de plassen. Het 20-jarige slachtoffer werd na het ongeluk zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd en overleed daar aan zijn verwondingen.

Een woordvoerder van de gemeente Aalsmeer laat weten dat het slachtoffer in een boot zat met vrienden voordat het ongeluk plaatsvond. Hoe hij in het water terecht is gekomen is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk of de bestuurder van de boot in het bezit was van de juiste papieren. Om door de snelle baan te mogen varen is een vergunning vereist.

De bestuurder van de speedboot, een 21-jarige man uit Aalsmeer, is aangehouden.