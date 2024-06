Kleine Jan was de honderdduizendste Hilversummer, maar waar is hij gebleven?

Kleine Jan wordt geboren om 24 april 1958 als honderdduizendste Hilversummer. Een dag later, om precies negen uur 's ochtends wordt hij ingeschreven door de toen 34-jarige vader, H. Geers.

Het nieuws gaat letterlijk de wereld over. Burgemeester Boot deelt het nieuws niet alleen via de Nederlandse omroepen, maar hij is zelfs via de Wereldomroep in het Spaans en Engels te horen. Boot zegt in zijn radiotoespraak dat de geboorte van de 100.000ste inwoner van grote betekenis is voor Hilversum.

Wat er van Kleine Jan geworden is, is nog een raadsel. Jan moet nu 66 jaar zijn. Voor zover bekend woont hij niet meer in Hilversum.