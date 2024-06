Amsterdammers gaan zelf de strijd aan tegen door statiegeld-zoekers veroorzaakte troep

Ook bij het winkelcentrum Boven ‘t Y in Noord is actie ondernomen. De ondernemersvereniging heeft samen met twee ontwerpers speciale opvallende gele statiegeldbakken ontworpen en geplaatst. Zo hoeven mensen niet in de afvalbakken te graaien. Iemand die flesjes en blikjes verzameld is er blij mee. "Het is sneller en makkelijker."

De gemeente is zelf ook al enige tijd bezig met het oplossen van dit afvalprobleem. Zo zijn er op 116 plekken in Amsterdam donneerrekken geplaatst. Maar uit onderzoek bleek dat het niet zorgde voor minder afval op straat. De gemeente heeft 10 miljoen euro extra uitgetrokken om dit probleem in 2025 op te lossen.