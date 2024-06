Klusbus in vlammen opgegaan: mensen met kleine beurs en ouderen zijn de dupe

"Het is zo zonde dat dit is gebeurd", vertelt Anneke van der Molen, opbouwwerker van het Sociaal Wijkteam West Oude Haven. De medewerkers en vrijwilligers balen van de brand die zaterdagnacht hun 'Klussenbus' heeft verwoest.

Zonder vervoer geen klusjes

Met de klusbus gaan vrijwilligers op pad om ouderen en mensen met een smalle beurs te helpen om klusjes in en rondom het huis te vervullen. Anneke: "Ze gaan iedere week wel op pad. Het gaat om zo'n 150 klussen per jaar door heel Zaanstad." Het is populair, daarom is er zelfs een wachtlijst met klusjes. "We gaan deze week beslissen wat we met deze mensen op de wachtlijst doen. Zonder vervoer is het heel lastig."



De brand is volgens Anneke hoogstwaarschijnlijk aangestoken. Ze snapt niet waarom, want naar eigen zeggen is er 'geen dreigende situatie met iemand'. De auto staat altijd voor het Sociaal Wijkteam, maar het parkeerterrein is 's nachts wat stil en afgelegen. Het is daarom belangrijk volgens Anneke dat mensen die wat gezien hebben zich gaan melden bij de politie.

Andere 'Klussenbus'

Of het project met een andere klusbus binnenkort weer herstart kan worden, is nog een groot vraagteken. Toch hoopt Anneke dat ze iets bedenken. "We weten dat er veel behoefte is aan het project. Het sterkt me ook wel weer om door te zetten."