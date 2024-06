Ook in West-Friesland worden volop, soms hele dure, zzp'ers ingehuurd

Daling inhuur bij Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland

De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland werken samen en hebben één ambtelijke organisatie. Dat is in West-Friesland de enige plek waar de inhuur met bijna 1 miljoen euro daalde.

"Het grootste deel van de inhuur wordt ingezet op tijdelijke projecten of voor de vervanging van langdurig verzuim. Door de coronapandemie zijn verschillende projecten niet of later uitgevoerd dan gepland", verklaart een gemeentewoordvoerder de daling.

Want ook bij deze gemeenten is het moeilijk om mensen te vinden, vooral bij het ontwikkelen en uitvoeren van bouwprojecten. "Waar mogelijk werken wij het liefst met vaste medewerkers. De krapte op de arbeidsmarkt maakt het voor een aantal gespecialiseerde functies lastig om vaste medewerkers te vinden."

Wat opviel was de gemeentesecretaris die Enkhuizen twee jaar inhuurde. Die kreeg in 2020 daarvoor 233.750 euro en in 2021 nog eens 203.837 euro.

Medemblik: zwerfafvalcoördinator voor 100 euro per uur

Van alle West-Friese gemeenten, huurt Medemblik relatief gezien het meeste in. Bijna 30 procent van alle loonkosten ging naar zzp'ers. Bovendien steeg het bedrag in drie jaar tijd met de helft: van 5,4 miljoen euro naar 8,5 miljoen. Zo werd er onder meer voor 100 euro per uur een zwerfafvalcoördinator ingehuurd. "Een marktconform bedrag", zo reageert de gemeente.

Ook hier lag een krappe arbeidsmarkt ten grondslag aan de gestegen inhuurkosten, zo verklaart de gemeente. Medemblik heeft daarom eind 2022 een bureau ingehuurd om een wervingscampagne te starten. En met succes zo stelt een woordvoerder. "We hebben veel medewerkers in vaste dienst gekregen."

Daarnaast is er ook een traineeprogramma gestart. "Pas afgestudeerden krijgen een traineeship aangeboden van twee jaar waarna er doorgroeimogelijkheden zijn in de vorm van een advies- of projectleidersfunctie. Er zijn in 2023 acht trainees gestart, later dit jaar start een tweede lichting."

Inhuur Koggenland steeg met 200 procent

In Koggenland werd in 2020 voor 5 ton ingehuurd, in 2022 was dat 1,6 miljoen. Een stijging van 200 procent. Die ook weer te maken heeft met de krapte op de arbeidsmarkt. "We hadden meer projecten die gerealiseerd moesten worden. Er was sprake van toenemend ziekteverzuim en zwangerschapsverlof. En ook was de opzegtermijn voor medewerkers verkort, waardoor er soms voor korte periodes ingehuurd moest worden, totdat een nieuwe collega zou starten."

Weliswaar was, met 10,5% van alle loonkosten, de inhuur relatief gezien nog laag. De gemeente wil het graag zo laag mogelijk houden. Maar helemaal te voorkomen is het niet, benadrukte de gemeentewoordvoerder. "De gemeente Koggenland heeft een ambitieus (woning) ontwikkelprogramma. Hiervoor zijn projectleiders nodig, die lastig te vinden zijn. De gemeente is genoodzaakt projectleiders in te huren als aanvulling op de bestaande capaciteit en naast de werving van vaste projectleiders."

