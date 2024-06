Noodoproep van Zaanse Vera en Eyad aan kabinet: zet géén streep door Maatschappelijke Diensttijd

Ook de 32-jarige Eyad, die uit Syrië is gevlucht, bloeit op tijdens zijn Maatschappelijke Diensttijd. Hij volgde het programma 'Set Your Life Goals', dat sport gebruikt om kwetsbare jongeren te helpen.

Eyad vertelt in de voetbalkantine van Rood Wit over het gemis van zijn familie en zijn moeilijke reis naar Nederland. Toch kijkt hij nu optimistisch naar de toekomst. Als Eyad over zijn vrijwilligerswerk als coach praat, zie je zijn vrouw naast hem glunderen. "Eyad is vrolijker geworden", vertelt ze. Ze is bij het gesprek aanwezig om Eyad te helpen met de Nederlandse taal.

'Het betekent alles voor een leven als je niks hebt'

De diensttijd heeft Eyad geholpen om uit zijn isolement te komen en geïnspireerd om zijn eigen voetbalteam op te richten. Dat maakt het belang van de Maatschappelijke Diensttijd duidelijk, legt Noes uit. Noes is de coördinator van Life Goals Zaanstad en is oprichtster van Beweeg Mee & Fit In. Daarnaast heeft ze zelf eerder het traject doorlopen.

"Ik denk als het stopt, dat veel jongeren weer de straat opgaan en herrie schoppen", legt hij uit. "Je kunt met dit traject kwetsbare jongeren begeleiden. Ik denk dat het alles voor een leven betekent als je niks hebt."

Vera sluit zich bij Noes aan en doet daarom graag nog een laatste noodkreet aan het nieuwe kabinet: "Open je ogen en kijk naar de impact en het belang van de jongeren. Wij zijn de volgende generatie die Nederland weer verder zal moeten dragen op een gegeven moment. Met dit soort projecten stimuleer je jongeren om meer verantwoordelijkheid te nemen En dat kunnen we goed gebruiken de komende jaren."