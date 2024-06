Met één appje dieren in nood redden, dat kan via de Texelse Wilde Dierenwacht

Natuurlijk vangt Ecomare verschillende soorten wilde dieren op; vogels, egels, hazen en vleermuizen, maar daar is de opvang niet voor bedoeld. "Toch belt iedereen op Texel naar Ecomare als ze een dier in nood zien," vertelt Henry Soyer van de Texelse Wilde Dierenwacht. Meestal brengen vinders deze dieren zelf naar de opvang, maar soms zijn mensen niet in de gelegenheid om dat te doen. "Daarom gaan wij dat doen."

Bellen

De dierenwacht is mede ontstaan nadat Ecomare voor de zoveelste keer werd gebeld voor een zieke Jan-van-gent tegen het gaas op de dijk. Het dier was ten dode opgeschreven door vogelgriep. Daarom is met de gemeente Texel en de Vogelwerkgroep de Texelse Wilde Dierenwacht opgericht met een eigen appgroep. Soyer: "Er is wel voorgesteld om er een bordje bij te plaatsen, maar mensen blijven toch bellen en Ecomare rijdt niet voor alle dieren."

Het lukt de dierverzorgers van Ecomare niet altijd om zelf alle dieren ophalen en op Texel rijdt geen dierenambulance. Wanneer melders niet in staat zijn om een dier te brengen of het een vogel met een gevaarlijke snavel of klauwen betreft, kan Ecomare vanaf nu de vrijwilligers van de Texelse Wilde Dierenwacht inzetten. Zij zitten in een appgroep waarin ze de melding krijgen en kunnen aangeven of zij het dier kunnen ophalen.

