Weer gedoe Huizer bouwproject: buurt zegt nee, maar gemeente gaat toch bouwen

Huizen kan weer een locatie toevoegen aan de lange lijst van woningbouwprojecten waar gedoe om is. Bewoners van de Kalmoes en Oostermeent zijn tegen de voorgenomen bouw van woningen om de aanleg van de snelle busverbinding mee te bekostigen. Bewoners mochten meepraten over de plannen, maar dat zogeheten 'participatieproces' is mislukt. Toch wil de gemeente op beide locaties huizen neerzetten.