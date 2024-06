Wijdemeren blijft maar bestuurders verslijten: vierde wethouder in twee jaar tijd weg

Is Ron de Haan nou nog in of toch uit functie?

Wethouder Ron de Haan kreeg vrijdag te horen van zijn fractie dat hij genoeg geweest is. Maar betekent per direct dan ook meteen dat het gelijk gedaan is? Nee, is daarop het antwoord. De inmiddels ex-DLP-bestuurder was zondag 'gewoon' bij de open dag van de Boeddhistische tempel in Nederhorst den Berg.

Daar was hij als eregast en vertegenwoordiger van het Wijdemeerse college aanwezig om de openingshandeling te verrichten. De Haan werd aangekondigd als locoburgemeester daarbij somde de organisatie zijn hele portefeuille bij op.

Nu is het zo dat er een overgangsregeling is. De Haan krijgt dus de tijd om zijn werk goed en zorgvuldig over te dragen. Zo zit de wet- en regelgeving in elkaar.