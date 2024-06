Drie brandjes in Haarlemse Louis Pasteurstraat, één verdachte aangehouden

Rond half twaalf zondagavond stak een man een hoop afval in brand. Een voorbijganger sprak de man daarop aan en schakelde de hulpdiensten in. Door de brand liep een geparkeerde auto schade op. De brandweer kon nog wel voorkomen dat het voertuig in vlammen opging.

26-jarige verdachte

Even verderop bleek ook brand te woeden in twee vuilcontainers. De politie wist korte tijd later een verdachte aan te houden. Het is een 26-jarige Haarlemmer, die nog vastzit voor verhoor. Uit dat verhoor moet blijken of de verdachte ook betrokken was bij een serie autobranden in de wijk Schalkwijk.

De afgelopen twee maanden gingen meer dan vijftien voertuigen in vlammen op door brandstichting. De politie houdt in het onderzoek alle scenario's open, zegt een woordvoerder.