Zon, zon en nog eens zon, de zomer is eindelijk aangebroken

"Het is echt prachtig weer", zegt Jan Visser vanochtend op NH Radio. Volgens de weerman loopt de temperatuur in de provincie vandaag nog op tot zo'n 25 graden. En dat betekent dat het de eerste zomerse dag sinds half mei is. Toen werd de 27 graden aangetikt, de warmste dag van het jaar tot nu toe. "Maar dat zullen we deze week wel inhalen", voorspelt Jan.

Verder waait er een zwakke wind uit het noordoosten, met name aan de kust. Het zeewater is, met zo'n 16 graden, nog wat fris om in te duiken. "Al zal dat de aankomende dagen snel stijgen", aldus Visser.

De rest van de week

Ook morgen blijft het warm en zal de thermometer oplopen tot 27 graden. Woensdag is het opnieuw droog, zonnig en warm en kan het met een beetje geluk 30 graden worden.

Op donderdag blijft het nog warm, maar wordt de lucht wel wat vochtiger. Dat kan voor een wat benauwde dag zorgen, legt Visser uit. Donderdagavond of nacht kan het daardoor gaan regenen.