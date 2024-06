Op Westeinderplassen overvaren man (20) overleden

Rond vijf uur 's middags gaat het mis op het water van de Grote Poel aan de Kudelstaartseweg in Kudelstaart. Een 20-jarige man is door een boot overvaren en raakt daarbij zwaargewond. Hij wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht waar hij later op de avond overlijdt aan zijn verwondingen.

De bestuurder van de boot, een 21-jarige man uit Aalsmeer, is aangehouden als verdachte. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek is nog in volle gang.