Actie tegen agressie: conducteur Priscilla loopt een protestmars van 500 kilometer

"Gescheld, gedreig, het is aan de orde van de dag", vertelt Hoofdconductrice Priscilla Van Barlingen. "Gister ben ik nog uitgescholden door acht jongens die geen kaartje hadden."

Vorig jaar werden er 1042 gevallen van agressie tegen spoorpersoneel gemeld, 8 procent meer dan in 2022. Het was het derde jaar op rij dat de geweldscijfers omhoog gingen. Als protest tegen deze agressie zal Van Barlingen voor elke melding een halve kilometer lopen. "Om er aandacht voor te vragen en de zwaarte van de situatie duidelijk te maken", vertelde ze op NH radio vanochtend tijdens de eerste kilometers van haar wandeling.

Ondanks de slechte cijfers, gaat Van Barlingen nog altijd met plezier naar haar werk. "Het is nog steeds de mooiste baan die er is", vertelt ze enthousiast. "En dat moet ook zo blijven. Daarom doe ik dit."

Vanochtend vroeg is Van Barlingen vertrokken vanaf station Den Helder Zuid. Over een kleine drie weken, op 14 juli eindigt ze in haar stamplaats Den Haag Centraal. Haar wandeltocht is te volgen via haar blog.