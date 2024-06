Uitstootvrije zone voor nieuwe vrachtauto's en bestelwagens toch alleen in binnenstad

Wie vanaf 1 januari 2025 met een nieuwe vrachtwagen of bestelbus het centrum van de stad in wil rijden, mag dat alleen nog doen als het voertuig geen uitstoot meer veroorzaakt. Het stadsbestuur moest het gebied uiteindelijk verkleinen, omdat er moet worden gewacht op de juiste regelgeving vanuit Den Haag. Er zijn namelijk op het moment nog geen geschikte verkeersborden vastgesteld door de Tweede Kamer.

Wanneer de juiste borden er precies gaan komen is nog niet helemaal duidelijk. Een meerderheid van de Kamer sprak zich begin dit jaar uit over een uitstel van tien jaar voor uitstootvrije zones en ook werd het besluit controversieel verklaard. Totdat het nieuwe kabinet er staat, wordt het onderwerp niet behandeld in de Kamer.

Tijdelijk kleiner gebied

Omdat de geschikte verkeersborden voor nu in de koelkast zijn gezet, heeft de gemeente besloten om de uitstootvrije zone tijdelijk te verkleinen tot alleen het centrum. Het geldt voor alles binnen de S100 - die loopt over de Nassaukade, Stadhouderskade, Mauritskade, Zeeburgerdijk, Panamalaan, Piet Heinkade, De Ruijterkade, Westerdoksdijk, Van Diemenstraat en Houtmankade. De bedoeling is wel om het gebied in 2028 alsnog uit te breiden naar alles binnen de Ring.