Laatste editie Trappen tegen Huntington succesvol: ruim 31.000 euro opgehaald

Edwin is al enkele jaren het gezicht van de actie Trappen tegen Huntington. Huntington is een erfelijke hersenaandoening, waarbij de klachten door de jaren heen steeds erger worden. De kans dat zijn twee kinderen het gen ook dragen is vijftig procent. Voor Edwin komt onderzoek waarschijnlijk te laat, maar voor zijn kinderen kan het mogelijk nog op tijd zijn.

Melanie Kroezen zit in hetzelfde schuitje als Edwin. De voorzitter van het Campagneteam Huntington is ook drager van het gen. "Dat is zo'n motivatie om me in te zetten voor onderzoek tegen deze ziekte. Dan ontmoet je allemaal mensen zoals Edwin, dat maakt het bijzonder."

