Tienduizenden mensen vormen een ketting langs de kust: "Statement voor het milieu"

Projectleider Tsjeard Hofstra van Climate Chain praat nog na met deelnemers als NH hem spreekt. Tien minuten duurde de actie vanmiddag, maar volgens Hofstra waren het bijzondere minuten. "De een praatte over het klimaat, de ander genoot in stilte van het moment met gelijkgestemden."

De ketting werd in diverse kustplaatsen gevormd. In Noord-Holland verzamelden de deelnemers zich op Texel en in Schagen, Bergen, Castricum, Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Bloemendaal en Zandvoort. De deelnemers stonden om precies 14.00 uur stil bij het klimaat. Volgens de organisator kwamen er tienduizenden deelnemers af op de van tevoren aangemerkte locaties aan de kust.

Niet tegen maar vooruit

Met de actie wil Climate Chain tot actie oproepen wat betreft het klimaatbeleid. Er werden, in tegenstelling tot veel andere klimaatacties, geen panden of wegen geblokkeerd. Hofstra wil de ketting dan ook geen demonstratie noemen.

"Dit is een statement van mensen die vooruit willen en niet altijd maar tégen iets zijn. Dat we bijvoorbeeld niks hebben geblokkeerd was dan ook heel doelbewust."

Geen record

Een record was de ketting niet, maar dat was volgens de projectleider ook 'onmogelijk' en niet de bedoeling. "Dat was ons doel niet en het officiële record is zo bizar lang, dat halen we qua kustlijn in Nederland niet eens." Het ging Hofstra dan ook om het creëren van zichtbaarheid.

De kettingen werden per locatie een stuk langer dan van tevoren werd gedacht. Mensen sloten spontaan aan op de stranden van deze - vooralsnog - eerste editie. Het is volgens Hofstra niet duidelijk of het bij deze ene editie blijft. "Veel deelnemers zeiden: dit moeten we vaker doen. Het geeft hoop en ondersteuning voor mensen die langer bezig zijn met duurzame initiatieven."