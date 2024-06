Dakloze man brengt gevonden portemonnee met 2.000 euro naar politiebureau

Het is niet duidelijk van wie de portemonnee is, want er zat geen identiteitsbewijs of iets waar gegevens uit af te leiden zijn in. "Omdat wij vinden dat eerlijkheid beloond moet worden, kreeg hij van ons een 'Zilveren Duim', die wij maar af en toe geven aan burgers, en een cadeaubon van 50 euro", schrijven agenten op Instagram.

De eigenaar van de portemonnee kan zich bij de politie melden. Als hij of zij dat niet binnen een jaar doet, gaat de 2000 euro naar de dakloze man.