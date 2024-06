Groenewegen wint voor de tweede keer NK: "Ik had meer van de trui moeten genieten, dat ga ik nu doen"

"Het is een trui voor een heel jaar en waar ik ook mee in de Tour mag fietsen." Groenewegen bereidt zich voor op de Tour de France, die volgende zaterdag start in Firenze. "Een etappe winnen in de rood-wit-blauwe trui is mijn doel daar."

Sinkeldam knap derde

Op het derde treetje van het podium stond Ramon Sinkeldam. De wielrenner uit Assendelft liet eerder deze week weten bezig te zijn aan zijn laatste maanden als prof. Vlak voor de start gaf hij uitleg over zijn keuze. "Het is tijd voor wat anders. Mijn contract loopt af en ik wist al een tijdje dat het mijn laatste jaar ging worden. Het is wel goed zo."

In de sprint ging Sinkeldam als derde op de streep. "M'n benen voelden echt goed en dan is het afwachten hoe je door de laatste bocht gaat. Ik heb van de week mijn afscheid aangekondigd. Dat doe ik met goede benen en zo wil je je carrière afsluiten. Dus het is fijn dat het er zo uitkomt. Het is geen wereldprestatie, maar voor mij heel fijn dat ik moraal toon."