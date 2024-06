Na vijftien jaar eindelijk podium voor Nina Kessler op NK wielrennen

Al vele jaren draait Nina Kessler mee in het wielerwereldje. Alleen stond de 35-jarige renster uit Velserbroek nog nooit op het podium tijdens een NK. Tot vandaag, want ze kwam als derde over de streep op het NK wielrennen in Arnhem. "Ik ga al vijftien jaar mee als prof en ik heb nog nooit op het podium gereden. Ik ben hier erg blij mee."