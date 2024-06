Monniken in Nederhorst ten Berg geven kijkje achter de schermen

Vlaggen in allerlei kleuren staan langs het oprijpad van de Boeddhistische tempel in Nederhorst den Berg. Op het 'festivalterrein' waan je je even in Sri Lanka. Want de meeste boeddhisten die dit gebedshuis bezoeken, komen daar oorspronkelijk vandaan.

Leef goed

Het pand is zeven jaar geleden overgenomen van de Vietnamese boeddhisten die uit hun jasje waren gegroeid en naar Almere zijn verhuisd. De Sri Lankaanse groep aanbidders nam het complex in gebruik en ook zij zijn inmiddels flink gegroeid. De teller staat nu op zo'n tweehonderd leden en elke week komen er tussen de zestig en de honderd mensen mediteren.

"Er zitten kleine verschillen tussen de Vietnamese en de Sri Lankaanse benadering van het boeddhisme", legt een dame uit die achter een eetkraampje staat. De verschillen zitten voornamelijk in kleine dagelijkse gewoonten die zelfs per land kunnen verschillen. De uitgangspunten zijn overal hetzelfde: leef een goed en gezond leven en wees goed voor je omgeving.

Karma

"Dat betekent dus geen slechte dingen doen", zegt de woordvoerder van de tempel. Karma komt niet voor niets voort uit het boeddhisme. "Je moet het zelf doen en dan komen goede dingen op je af", is de uitleg over het begrip karma. Een andere zen-beoefenaar vult aan: "Boeddhisme is geen religie, het is een visie of een levensstijl."

In totaal bewonen vier monniken het gebouw. Tegenwoordig loopt er zelfs een Nederlandse monnik rond. In hun dagelijks leven zijn zij volledig afhankelijk van giften. De opbrengsten van alle eetwaren die dit weekend verkocht worden, zijn dan ook donaties aan de tempel en zijn spirituele 'bewakers'.

Dag vol eten, zang en dans

De hele dag is de lucht gevuld met de meest diverse etensgeuren en muziek. Daarnaast wordt er veel verteld over het boeddhisme en is er veel zang en dans. De meeste mensen hebben zich er echt op gekleed. Mannen flaneren in chique gewaden, maar de Sri Lankaanse vrouwen hebben er helemaal werk van gemaakt: zij dragen prachtige en enorm kleurige jurken.

Boeddha in de polder blijkt populair. Tientallen bezoekers namen afgelopen weekend een kijkje in de tempel en maakte een praatje met de monniken.