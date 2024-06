KLM-toestel dat omkeerde naar Schiphol veilig geland

Het gaat om vlucht KLM705 en het vliegtuig is een Boeing 777. Het vliegtuig was ongeveer veertig minuten in de lucht toen het omkeerde.

Vanuit het vliegtuig is een noodmelding gedaan. Een woordvoerder van KLM vertelt tegen NH dat er sprake was van een technisch mankement. De veiligheid van de passagiers zou niet in gevaar zijn geweest.

