Zündapps en Puchs: Aalsmeerse bromfietsers vieren tienjarig bestaan met jubileumrit

"We hebben in al die tijd alleen door corona één keer een streep door de rit moeten zetten. Op het hoogtepunt hadden we wel 120 deelnemers. Dat was bijna niet meer te behappen zonder verkeersregelaars, dus sindsdien hangen we iets minder gewicht aan het aantal deelnemers. Zolang het weer maar goed is."

En het weer zit zeker mee op deze zonovergoten zondag. Vaste deelnemer Chris van Arenthals is op zijn 'jeugdliefde' aan komen rijden: "Een Zündapp (Duits bromfietsmerk, red.), zoals de meesten hier hebben. Het was m'n eerste brommertje toen ik zestien was, en toen ik hem op een gegeven moment weer langs zag komen kon ik het niet laten om hem terug te kopen."

De vijftig jaar oude bromfiets heeft als bijnaam 'de Boswachter'. Daar zit geen lang verhaal achter, vertelt Chris. "Hij is gewoon erg groen."

Route blijft geheim

Ter ere van het jubileum rijdt de groep tussen 13.00 en 17.00 uur een ronde van zo'n zeventig kilometer. De precieze route blijft geheim, al doet het nummerplaatje dat ter gelegenheid van het jubileum is gemaakt vermoeden dat het iets met schilder Piet Mondriaan te maken heeft.

De route is ook eigenlijk niet belangrijk, vertelt medeoprichter Jan: "Iedereen rijdt rustig achter elkaar aan, het hoeft ook niet snel. Zolang we er maar lol in hebben." Bij vertrek staat Chris al te glimlachen: "Schitterende weggetjes, bruggetjes en heerlijke vergezichten, wat wil je nog meer?"