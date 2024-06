Open dag Alkmaars seksstraatje drukbezocht: "Zoen je ook met klanten?"

In het kantoor laat Kees van Oijen het grote scherm zien waarop de beveiliging de hele straat in de gaten kan houden. "Er wordt regelmatig gesurveilleerd en in elke kamer zit een alarmknop. Als het nodig is, kan de beveiliging binnen tien seconden in de kamer zijn."

Boven in de wasruimte staat Bernadette, die de leiding heeft over het schoonmaakteam. Terwijl de droger piept, vertelt ze dat haar diensten al vroeg beginnen. "Ik ben hier meestal al om 06.00 uur, zodat alle kamers op tijd zijn schoongemaakt. Er gaan ook flink wat handdoeken doorheen; de wasmachine draait zo’n negen keer per dag", vertelt ze.

Zoenen of weigeren

'Weiger je weleens iemand aan de deur? En zoen je ook met klanten?' ‘Heb je weleens een nare ervaring gehad?' De sekswerker die aanwezig is voor het beantwoorden van vragen heeft het er maar druk mee. Het ene na het andere groepje wandelt bij haar naar binnen en luistert geanimeerd naar haar verhalen.

Met klanten zoent ze niet. En dat ze iemand ook weleens nee moet verkopen, komt zeker voor, vertelt ze. "Nare ervaringen heb ik bijna niet, dat komt misschien één keer per jaar voor. Verder is het een heel gemoedelijke straat waar ik me veilig voel en graag sta. In Amsterdam moet je het vooral hebben van toeristen, terwijl je hier juist veel vaste klanten hebt."

