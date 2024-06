Magneetvissers hengelen AK-47 uit het water, politie onderzoekt echtheid ervan

Die kwamen op hun beurt naar het bruggetje om het voorwerp te onderzoeken. "Ter plaatse stellen we zoiets altijd veilig op sporen, vandaar dat we van alles hebben afgenomen en sporen hebben bewaard."

Look-al-like?

Of het daadwerkelijk om een vuurwapen - en dan dus met name een AK-47 - gaat, kan de politie vooralsnog niet zeggen. "Er worden veel look-a-likes gevonden. En als het al een echt vuurwapen is, gaan we kijken wat voor type en of dat bijvoorbeeld eventueel te linken valt aan iets in het verleden." Het kan wel een tijdje duren voordat dat bekend wordt, want "dit vergt wel even wat tijd en energie".

Sowieso worden bij dit bruggetje vaker bijzondere vondsten gedaan. Zo haalden magneetvissers in 2018 nog een Glock 17 - 9mm uit het water.