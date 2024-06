Tijdelijke opvang statushouders Van der Valk-hotel in Hoorn met half jaar verlengd

Dat laat burgemeester Jan Nieuwenburg in eens raadsbrief weten. Het ging in eerste instantie om een verblijf van twee maanden, maar het COA sloot niet uit dat die periode zou worden verlengd. Vanwege de overvolle asielcentra, woningtekort in de gemeenten en een tekort aan opvangplekken, heeft het COA besloten de opvang in het Van der Valk-hotel in Hoorn met een half jaar te verlengen.

Er zijn in het hotel 13 kamers beschikbaar voor de 26 statushouders. Het gaat om mensen die al een verblijfsvergunning hebben, maar nog in afwachting zijn van een woning. De opvang in het hotel langs de A7 duurt in principe tot 8 oktober.