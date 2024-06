KLM Open Golftoernooi deels vertraagd door demonstratie Extinction Rebellion

Zo'n veertig actievoerders hebben zich vanochtend voor het sportevenement in Badhoevedorp verzameld en blokkeren met spandoeken de ingang. Het sportevenement wordt georganiseerd door KLM en heeft diverse sponsors, zoals Tata en Audi. Volgens de actiegroep doen de organisatie en de sponsors met dit sportevenement aan sportwashing: 'het gebruik van sport inzetten met als doel om je slechte reputatie op te poetsen'.

Het is vandaag de laatste en vierde dag van Open Golftoernooi, wat KLM jaarlijks in Badhoevedorp organiseert.

Golfers die aan de zevende ronde zouden meedoen, kunnen door de demonstratie twee uur later beginnen, meldt de woordvoerder. Omdat de demonstratie voor de hoofdingang plaatsvindt, is er volgens de woordvoerder een andere ingang waar het publiek gebruik van kan maken. De organisatie roept deelnemers en toeschouwers op de sociale media-kanalen in de gaten te houden voor updates