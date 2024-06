Pijnlijk afscheid van zorgboerderij voor Jos en Jacqueline: "Hier wonen is intensief"

Natuurlijk gaat het ze niet in de koude kleren zitten dat ze de plek waar ze tien jaar geleden neerstreken moeten verlaten. Een paar jaar geleden zeiden ze nog dat ze zelfs met een rollator de boerderij zouden runnen, maar dat gevoel is nu omgeslagen.

Volgens Jos is dat gevoel geleidelijk gekomen. “Het is een totaalplaatje van factoren. We realiseren ons dat we ouder worden. Het is heel intensief om hier te wonen. Twee weken per jaar gaan we op vakantie, de rest van het jaar zijn we in dienst van de boerderij en de dieren, 24/7.” Toen Jos ziek werd en Jacquelines moeder stierf kwam het besef dat het tijd werd om Zebrazorg aan anderen over te laten.

Thuiskomen

Het was in 2014 toen Jacqueline, die locatiehoofd voor jongeren met psychiatrische problemen was, solliciteerde op de advertentie op Facebook. "Er werd een beheerder gevraagd die affiniteit had met zorg." Bij het sollicitatiegesprek in de boomgaard voor de boerderij wist ze: “Dit gaat mijn plek zijn. Hier ben ik thuis. Het moet zo zijn.”

