Opmerkelijk: Evan de Lange (19) stopt per direct met handbal

Terugkeer op een kiertje

De Lange speelde sinds 2022 bij de Volendammers en ging zijn trainer Geert Hinskens achterna vanaf Quintus. Marco Woltersom (HV Volendam) houdt een terugkeer van de doelman nog op een kier. "Evan heeft een moedig besluit genomen. Helaas zien we wel eens vaker top talenten afzwaaien in topsport. Hopelijk komt hij voor zichzelf en het Nederlands handbal tot bezinning hoe mooi de sport is, hoeveel talent hij heeft en hoeveel dit waard is. Tot die tijd zijn wij Evan erg dankbaar voor zijn inzet, mooie momenten en wensen hem veel succes met zijn andere uitdagingen."

Volendam heeft op de positie van doelman nog Rob Goudriaan (keert terug van een blessure). De club is nog in gesprek met Craig McClelland, hij werd eerder al uitgezwaaid.