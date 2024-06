Vijf verdachten Mallorcazaak niet eens met schadevergoeding en gaan in cassatie

In cassatie

De Hoge Raad is cassatierechter. Dat wil zeggen: een hoogste rechter die niet alle aspecten van een zaak kan beoordelen, maar alleen kan nagaan of de lagere rechter (een rechtbank of een gerechtshof) zich aan het recht en de procesregels heeft gehouden en of het hof zijn uitspraak voldoende heeft gemotiveerd. Als daarin fouten zijn gemaakt, moet de zaak over.

Bron: Hoge Raad