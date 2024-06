Zo ziet de voorbereiding van AZ, Ajax, FC Volendam en Telstar eruit

Het EK voetbal in Duitsland is nog in volle gang. De Noord-Hollandse profclubs zijn al druk bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Zo speelt Ajax (onder nieuwe trainer Francesco Farioli) op 25 juli al de eerste officiële wedstrijd in de Europa League. Voor AZ begint het seizoen pas met de start van de eredivisie (11 augustus), terwijl FC Volendam zich opmaakt voor een seizoen in de eerste divisie met Rick Kruys. Kind van de club, Anthony Correia, moet de kar gaan trekken bij Telstar.