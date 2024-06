Tientallen motorrijders vieren opheffing verbod Zuiderdijk: "Gaat niet om lawaai maken"

"Een geweldige dag", vertelt Hugo Pinksterboer van Motorrijders Actie Groep tegen NH. "We zijn vier jaar lang geweerd van de dijk, onterecht. Vandaag mogen we weer rijden en dat gaan we dus ook doen."

De verzamelde motorrijders laten hun geliefde motoren brullen aan het begin van de dijk. Niets staat ze meer in de weg om die eens verboden twaalf kilometer onveilig te maken.

Wél respect

Dat is allemaal spreekwoordelijk, want het aantal decibel blijft bescheiden. De motorrijders zijn er naar eigen zeggen niet op uit om voor overlast te zorgen. "Te luid geluid is uit", herhaalt Pinksterboer de slogan die ook op veel affiches is gedrukt. "We doen natuurlijk rustig aan, want we hebben wél respect voor de bewoners."

Hiermee doelt de motorrijder op de bezwaren van omwonenden. Er woedden namelijk jarenlange discussies met de gemeente Drechterland, Zuiderdijk Actiegroep en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Omwonenden van de dijk tussen Hoorn en Enkhuizen klaagden vanwege overlast die de motoren daar in het weekend veroorzaakten. Het zou gaan om geluidsoverlast en gevaarlijke situaties.

Onvoldoende hard gemaakt

Het hoogheemraadschap besloot na een proefsluiting en enquête onder omwonenden de Zuiderdijk in de weekenden van 1 april tot 1 november voor motoren te sluiten, een verbod dat in 2021 inging. Hierop deed Motorrijders Actie Groep onder andere z'n beklag bij de Raad van State.

En dat had succes: de Raad van State twijfelde eraan of er echt wel sprake was van overlast. Volgens hen heeft het hoogheemraadschap, als oud-beheerder van de twaalf kilometer lange weg, onvoldoende hard gemaakt of en hoeveel overlast de motorrijders nu precies veroorzaken.

Funest voor mentale gezondheid

Het besluit van de Raad van State om de motoren weer toe te laten, heeft dan ook voor de nodige paniek gezorgd onder omwonenden.

Rein Duijts van de actiegroep Overlast Zuiderdijk is er overstuur van, vertelde hij eerder tegen NH. "Het is verschrikkelijk, ik raak helemaal overstuur. Dit is funest voor de mentale gezondheid. We zijn eraan gewend geraakt om in het weekend rustig in de tuin zitten en dan gebeurt er dit. Moeten we nu in het weekend een zomerhuisje huren om de overlast te vermijden?"

Gaat niet om veel lawaai maken

Het mag de festiviteiten van vandaag niet drukken. Met het doorknippen van een rood-wit lint opende de stoet de dijk weer voor hun (bescheiden) brullende gevaartes. En met gejuich zetten de motorrijders deze eerste rit in beweging. Tevreden kijkt de actiegroep terug op zowel de tocht als de tientallen aanmeldingen.

Pinksterboer: "Het hadden er ook 5.000 kunnen zijn, dat is gelukkig niet gebeurd. Iedereen snapt wat de bedoeling is. Dit moet gaan over: hoe hou je de dijk open? Niet over: hoe maak je zo veel mogelijk lawaai."