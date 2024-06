Nog maar weinig aanknopingspunten over onbekende familie op onafgemaakt schilderij

Begin juni deed Hans een oproep op NH Helpt. Via de kleinzoon van schilder Dirk Smorenburg verkreeg hij een schilderij, waarop een moeder met haar vermoedelijk drie jonge zoons staan. Het is schilderij is nooit voltooid, omdat Smorenberg in 1960 overleed. De jongens moeten inmiddels in de 70 zijn en Hans hoopt dat hij ze alsnog het schilderij kan teruggeven.

Aan aandacht geen gebrek: de website is goed bezocht, vertelt de kunsthandelaar uit Loosdrecht. Maar gouden tips zijn er nog niet binnengekomen.