Gemeente Huizen verwacht tekort in begroting; grote zorgen over verschraling

Rebel maakt zich zorgen over de inhoud van de recent uitgekomen meicirculaire. Daarin staan de voorgenomen kortingen op het gemeentefonds. Hij ziet zichzelf gesteld voor een grote uitdaging.

Bij alle gemeenten in Nederland zal in totaal 3 miljard euro minder binnenkomen en dat zal volgens Rebel ook in de gemeente Huizen 'onherroepelijk leiden tot een discussie over verschraling van de gemeentelijke dienstverlening'. Het bijstellen van de ambities van de gemeente Huizen wordt niet uitgesloten.

