Hilversums Schaaktoernooi is groter dan ooit: "Schaken nog steeds in de lift"

"Vooral bij kinderen is het enthousiasme voor schaken groot", vertelt organisator Henk Cornelissen. Hij wijst op de invloed van bijvoorbeeld de Netflix-serie The Queen's Gambit.

Hoog niveau

De HSG haakt in op de hernieuwde populariteit van de denksport met initiatieven zoals de Zomerschaak in het Pinetum Blijdenstein en het schaakfestijn met 600 partijen op de Kerkbrink, dat werd georganiseerd vanwege 600-jarig bestaan van Hilversum.

Het competitieniveau is hoog: de deelnemers variëren van clubleden tot grootmeesters en internationale meesters. Maar het is niet alleen maar serieus, er is ook genoeg te beleven voor de minder goede schaker en alle ouders, partners en andere aanhang, die volop aanwezig zijn. "Het hele hotel zit vol met schakers, van de begane grond tot de kelder", aldus Cornelissen.

Leuk en toegankelijk

"Het hotel ligt natuurlijk in een prachtige omgeving. Voor de bezoekers worden speciale activiteiten georganiseerd, zoals de Dudok-wandeling, zodat ze niet het hele weekend in de hotellobby hoeven door te brengen."

"Iedereen is welkom om mee te doen, of gewoon te komen kijken", zegt een trotse Cornelissen, die een duidelijke missie heeft. "We willen schaken weer leuk en toegankelijk maken voor iedereen."

