Bommetjes op wedstrijdniveau: hoogste plons voor zwembad Het Baafje

Wie denkt dat Baafje Bommer zomaar een wedstrijdje is, heeft het mis. De stand wordt nauwkeurig bijgehouden. Een jury houdt een oogje in het zeil.

"De truc is om de spetters zo hoog mogelijk te laten stijgen", vertelt Ria Jansen van Vrienden van Heiloo tegen mediapartner Streekstad Centraal. "Er hangt een mooie meetlat. De jury aan de overkant kan precies zien hoe hoog de spetters komen."

Alles voor Het Baafje

Lange tijd zag het er niet naar uit dat er nog gezwommen zou worden in Het Baafje. De uitbater van het zwembad ging failliet, maar bewoners lieten het er niet bij zitten. Actiegroep Red Het Baafje, inmiddels Vrienden Van Heiloo, was geboren.

"We doen dit allemaal om het Baafje voor Heiloo te behouden", benadrukt Jansen. De opbrengsten gaan dan ook naar het zwembad. "Want we willen allemaal kunnen zwemmen."

Tactiek

Grote winnaar van de bommetjeswedstrijd is Nils Outhoff. Met de winst waagt hij nog een keer de sprong in het water. "Nils, Nils, Nils", klinkt het rond de waterkant.

Wat zijn tactiek is? "Ja, toch op het juiste moment een draai maken. Goed belanden in het water en dan de druk opbouwen. Sinds dat ik een jochie van zes was, kom ik hier al bommetjes maken. Het heeft heel goed uitgepakt."