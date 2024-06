Veel klachten vliegherrie boven Gooi, maar geen inspraak van bewoners

Kandidaat-minister Madlener geeft aan 'hoopvol te zijn dat Schiphol verder kan groeien' en dat terwijl het aantal klachten in heel Nederland het afgelopen jaar met 50 procent is toegenomen. De klachten over geluidshinder van Schiphol komen binnen bij BAS, het Bewoners Aanspraakpunt Schiphol.

Met de komst van een vierde aanvliegroute, waar al langer sprake van is, en de inzet van groei van het aantal vluchten, leeft de angst dat de overlast voor omwonenden verder toeneemt. Er is inmiddels een petitie gestart die 70.000 mensen hebben ondertekend.

NH Gooi-verslaggever Mary Voigt vroeg Jan Stolker, vertegenwoordiger van de inwoners in het Gooi in de MRS, om een reactie op deze en andere recente ontwikkelingen in het Schiphol-dossier.

Klik op deze link om het interview te beluisteren.