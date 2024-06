Slachtoffer steekpartij Zandvoort is 59-jarige man

Het steekincident gebeurde rond 11.30 uur aan de Lorentzstraat. De hulpdiensten rukten massaal uit. Het slachtoffer is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Kort na de steekpartij konden agenten een 27-jarige man uit Zandvoort aanhouden. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend.

Getuigen

De politie heeft gisteren uitgebreid sporenonderzoek gedaan, daarom bleef de weg lang afgesloten. Ook is de politie nog op zoek naar getuigen.

Er waren veel mensen op straat en in de flat tijdens de steekpartij, daarom is er gisteravond een bijeenkomst geweest voor omwonenden met slachtofferhulp en de politie.