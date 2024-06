Van coalitieverbreding terug naar de oppositiebanken: de vrije val van Hart voor Hilversum

Een extra handje in de coalitie is geen overbodige luxe. Dat besef is er en na het vertrek van Walters is die eerder geopperde verbreding ook een meer dan logische keus. De vier hebben nog altijd vertrouwen in elkaar. Dat spraken zij nogmaals hardop uit in de extra raadsvergadering van 10 april.

Niet schuiven

"Het vertrek van Walters viel ons letterlijk in de schoot. We waren al op zoek naar een nieuwe partner en toen kwam die post vrij", meldt VVD-fractievoorzitter Hidde Fennema. "Een nieuwe wethouder zou niets grondigs meer kunnen wijzigen, maar een wethouderszetel is wel aantrekkelijk voor een nieuwe partner. Er zou niet 'geschoven worden' in het bestaande coalitieakkoord, hooguit een A4’tje wat we met een nietje konden toevoegen. Ik wilde geen poppenkast, niets voor de bühne en geen principiële bezwaren hebben met nieuwe partijen, anders wilde ik er niet aan beginnen", voegt de liberaal eraan toe.

