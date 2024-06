Van Hamburg naar Berlijn: John en Erica in 'race tegen de klok' naar Oranje

"We hebben toen maar even rustig aan gedaan, maar het was nog steeds een ongelofelijk feestje hoor. Uitrusten doen we vandaag en morgen wel", zegt Erica, die al uitkijkt naar het eerste terrasje van de dag.

Aan de foto's is het misschien niet af te lezen, maar het is toch vooral John die echt voor het Nederlands Elftal naar Duitsland is gekomen. Erica ziet het meer als een oranje-gekleurde stedentrip: "Ik zeg altijd tegen hem: voor jou het voetbal, voor mij de steden. Maar maak je om mij geen zorgen, ook in het stadion vermaak ik me prima!"

Haast liever tweede dan eerste

Maandag reizen de twee door naar Berlijn voor de laatste groepswedstrijd tegen het niet onaardig spelende Oostenrijk. Met een gelijkspel daar zou John al tevreden zijn: "Dan worden we waarschijnlijk tweede in de groep, wat zou betekenen dat de achtste finale in Düsseldorf is. Dat is fijn, want m'n werkgever kan me nog wel een paar daagjes gebruiken tussendoor, hoezeer ze het me ook gunnen hoor."