Drukbezochte Veteranendag Haarlem smaakt naar meer

Jong en oud waren vertegenwoordigd. Ze waren op missie van Nieuw-Guinea tot Afghanistan. Een veteraan is niet per definitie op hoge leeftijd. Iedere militair die op een buitenlandse missie is geweest, is in principe een veteraan. Ook als ze pas 25 jaar oud zijn en nog bij het leger werken.

Naar schatting wonen er in Haarlem ongeveer 400 veteranen. Het is de missie van Edwin Schaaf om zoveel mogelijk van die veteranen met elkaar in contact te brengen. "We hebben veel kameraadschap, je ziet dat veteranen snel klikken met elkaar", zegt Schaaf. "Ik wil veteranen uit Haarlem ook de kans bieden om over hun ervaringen te praten. Dat kan ook over PTSS (posttraumatische stressstoornis, red.) gaan."

Tekst loopt door onder de foto.