Kinderen met zware vorm autisme leren praten bij Blaricumse 'de Droomboom'

De meeste kinderen zetten rond de achttien maanden hun eerste stapjes, zeggen hun eerste woordje wanneer ze tussen de 1 en 1,5 jaar oud zijn en worden zo'n twee jaar later zindelijk. Maar bij kinderen met (een zware vorm van) autisme werkt dat vaak anders; zij kunnen soms nog steeds niet praten wanneer ze vier jaar zijn.

Voor hen is er De Droomboom, een behandelcentrum in Blaricum. Opgericht door een groep Blaricumse ouders van kinderen met autisme. "De meesten zijn tussen de 3,5 en 4 jaar als ze hier binnenkomen", zegt Esther Rabbe, directeur bij de stichting. "Zij krijgen hier één-op-één begeleiding door een pedagoog, in de hoop dat ze na twee jaar 'gewoon' naar de basisschool kunnen. Of dat nou speciaal of regulier onderwijs is."

Bijna twintig jaar geleden was De Droomboom het eerste behandelcentrum die deze vorm van intensieve begeleiding deed. "Nu zijn er meerdere plekken in Nederland waar een kind terechtkan. Maar het zijn er nog lang niet genoeg. Ook gaat het bij ieder centrum er net wat anders aan toe, maar wij geloven dat deze behandelmethode het meest effectief is", vertelt Rabbe.

Subsidie

Deze één-op-één begeleiding door opgeleide (ortho-)pedadogen wordt gesubsidieerd vanuit de jeugdwet. De locatie, het speelgoed en de andere benodigdheden voor eigen rekening. Rabbe: "We zijn voor die dingen afhankelijk van sponsoren. Daarom zijn we vorig jaar begonnen met een bingo in Blaricum, om geld op te halen."

Vandaag is de tweede editie van de destijds succesvolle dag. "We hopen natuurlijk weer net zo'n mooi bedrag op te halen als vorig jaar. Toen konden we nieuwe wc's aanschaffen waar kinderen leren zindelijk te worden. Dit jaar zullen we het geld weer goed gebruiken."

De hoofdprijs van dit jaar? Een compleet verzorgde reis naar Tsjechië. Maar daar moet het natuurlijk niet om gaan. "Het gaat ook gewoon een hele gezellige dag worden. Iedereen is van harte uitgenodigd", aldus Rabbe.