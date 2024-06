Spugen, intimideren en inbreken; bewoners flat aan Nieuwe Osdorpergracht in Amsterdam zijn overlast zat

Bewoners delen sinds een paar weken regelmatig informatie over de incidenten in en rond de flat via een groepsapp. Op foto's en filmpjes is een groep jongeren - volgens bewoners tussen de 15 en 18 jaar - op fatbikes te zien. Op een aantal filmpjes, die ook gedeeld zijn met AT5, is te zien hoe de ingang van de fietsenstalling open wordt getrapt. De politie laat weten het beeldmateriaal ook in bezit te hebben.

AT5 sprak een aantal bewoners over de voorvallen in hun buurt. De huurders willen in verband met veiligheidsrisico's anoniem hun verhaal delen, de volledige namen zijn bij de redactie bekend.

Fysiek en spugen

Een mannelijke bewoner woont al vier jaar in de flat en geeft aan dat de situatie rond en in de flat alleen maar erger lijkt te worden. "Toen ik hier net kwam wonen begon het met spugen, afgelopen jaar werd het steeds wat erger en nu is het aan het escaleren: er worden fietsen gestolen, mensen worden uitgescholden en er is fysieke aanraking zoals trekken, duwen en slaan."

Hij vertelt dat hij zelf de confrontatie aanging, toen hij een aantal jongens bezig zag de stalling in te gaan. Volgens hem waren ze al binnen geweest met een kleine slijptol. Toen hij er wat van zei, ging het mis. "Ik ben bij mijn keel gegrepen en op de grond geduwd. Mijn vriendin die ernaast stond belde de politie. Een zwangere vrouw die langsliep, werd ook geduwd."

"Ik kijk uit op het Zorgplein, de plek waar, zoals ik ze noem, gangs samenkomen en hangen", vertelt hij. Volgens hem is de politie er niet vaak te zien, slechts 'heel af en toe'. "Ze zeggen dat ze bewijs nodig hebben om een dossier op te bouwen, maar hoe kun je dat doen, als ze elke keer als we bellen twee uur later aan komen zetten."